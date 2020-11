Spaziergang um den Hexenteich Menden am Sonntag, 08.11.2020

Oberoesberner Weg, 58706 MendenLange, lange war ich nicht mehr an meinem geliebten Hexenteich. Bei strahlendem Sonnenschein bin ich um 11.30 Uhr dort angekommen. Der Parkplatz war brechend voll. Ist halt ein beliebtes Naherholungsgebiet.Es freute mich aber sehr, dass bei meinem Rundweg um den Teich dort gar nicht so viele Menschen unterwegs waren. Es gibt ja genug Wanderwege/Laufwege.Wer mag, kann nun gerne meinen Rundweg verfolgen.Wie lange mögen die Bäume noch stehen, wo die Wurzeln aus der Erde schauen? Was meint ihr?