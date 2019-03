Schwerstarbeit

Und die Vögel? Sie sind schwer beschäftigt - gilt es doch, jetzt für Nachwuchs zu sorgen. Und bevor der "angeschafft" wird, muss erstmal ein Heim her.Also ran an den Nestbau. Seit Wochen flogen bei uns schon die Dohlen rum. Jetzt weis ich auch, warum: auch sie wollen für Nachwuchs sorgen. Also haben sie sich ein Plätzchen beim Nachbarn unter dem Dachgiebel ausgesucht. Und das Nistmaterial? Beim anderen Nachbarn steht ja so eine schöne, noch kleine Eiche - da kann man genug Zweigchen abzwicken und für das Nistmaterial sorgen. Und bei einem anderen Nachbarn wird vom Dach das Moos geholt - schließlich sollen es die Kleinen ja weich und bequem haben.Bilder haben Untertitel.