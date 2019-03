Hexenteich Menden am Freitag, 08.03.2019

Oesberner Weg, 58708 Menden,16.30 UhrKurz und knapp. Nix zu sehen, nix zu hören von Fröschen etc. am Hexenteich Menden. Aber:Im Wald befindet sich ein Schießstand (Hegering Menden-Schießstand Hexenteich e. V.). In der Zeit von Januar bis Ende April findet dort die Schießausbildung für einen Jagdschein statt. Schüsse habe ich gehört.Wann erwachen die Amphibien sind aus ihrer Winterstarre, um am Hexenteich Menden ihre Eier ab zu legen, da, wo sie selbst geboren wurden?