Michael Jackson rockt auf der Wilhelmshöhe in Menden

Schwitter Weg 29, 58706 MendenMichael Jackson in Menden. Für viele Fans des „King of Pop“ ging am Sonntag auf der Wilhelmshöhe in Menden ein Traum in Erfüllung. Sie erlebten ihr Idol leibhaftig. So konnte man es auf jeden Fall glauben, denn die Illusion war perfekt.war sofort präsent und begeisterte. Mimik, Gestik, Tanzstil und Gesang – alles passte hervorragend zusammen und war bei aller Kopie doch sehr authentisch. Rasante Lichteffekte wirbelten über die Band und das Bühnenbild.Die ständig wechselnden, typischen Michael-Jackson-Kostüme trugen zur tollen Stimmung bei. Die Umkleidepausen für den Star überbrückte die Band mit Lydia Gritz und Jimi Carrow, die wirklich toll sangen.Nach der Pause wurde die Stimmung immer enthusiastischer. Als Jacksons legendärer Moonwalk die Bühne eroberte und Horvát mit verschiedenen Glitzerhandschuhen tanzte und sang, war das Publikum aus dem Häuschen.Insgesamt 16 Mitwirkende ließen die Show zu einem akustischen und optischen Erlebnis werden. Einfach nur toll. Zum Schluss kamen zwei kleine Mädchen auf die Bühne und waren ganz nahe bei Csaba.Nach der Show durfte ich Casba Horvàt persönlich begrüßen und fotografieren. Seit ca. 8 Jahren tritt er als Double von Michael Jackson auf und ist Ungar. Er absolvierte an der bekannten Erica-C.- Dance-School Budapest eine Tanzausbildung und nahm dazu noch Gesangsunterricht. Er lebt in Ungarn, wenn er nicht gerade auf Tour ist. Er war so nett und natürlich.Der Abend war wirklich toll.