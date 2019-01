M. A.T. - Der Kredit - Aufführung vom 17.01.2019

Theater aus der FabrikAfterWork-TheaterFröndenberger Str. 40, 58706 MendenBeginn: 19.30 Uhr2-Mann-StückDer Filialleiter der Bank hat es sich gerade so richtig gemütlich gemacht in seinem Leben. Zufrieden blickt er auf ein hübsch eingerichtetes Dasein mit allem, was dazugehört: Frau, Haus, Kind und sicherer Job. Doch just in dem Moment, in dem er sich ein bisschen zu sehr in seinem Bürostuhl zurücklehnt, taucht Anton Schmidt auf und beantragt bei ihm einen Kredit. Ein täglicher Vorgang für den Filialleiter: Antrag geprüft, Antrag abgelehnt wegen fehlender Sicherheiten.Anton lässt sich nicht abwimmeln, hakt nach und erläutert noch einmal die Dringlichkeit seines Anliegens. Der Filialleiter rückt von seiner Entscheidung nicht ab, und so eröffnet Anton dem Filialleiter seine Bedienung: Bekommt er seinen Kredit nicht, dann sieht er sich gezwungen, mit der hübschen Frau des Filialleiters zu schlafen...Schritt für Schritt gerät der Filialleiter in die Fänge des Antragstellers...Probenbeginn war im Juli 2018; das Textbuch bestand aus 40 Seiten.An folgenden Donnerstagen wird das Stück "Der Kredit" noch aufgeführt:24.01.2019, 31.01.2019, 07.02.2019, 14.02.2019, 21.02.2019, 28.02.2019, 07.03.2019, 14.03.2019, Beginn ist immer um 19.30 Uhr!Kartentelefon: 0 23 73/ 17 90 980@Sabine Schlücking