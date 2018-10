Halinger Dorftheater 2019 - Telefonischer Kartenverkauf für das Stück "Baby wider Willen"

Am kommenden Wochenende ist der telefonische Kartenverkauf des Halinger Dorftheaters für das neue Stück "Baby wider Willen" (Schwank von Bernd Gombold).

Am Samstag und Sonntag, den 3. und 4. November 2018, können in der Zeit von 10.00 bis 17.00 Uhr unter den Telefonnummern 02378/890 227 und 02378/ 890 228 Karten für das neue Stück bestellt werden.



Eigentlich hat der Bürgermeister in dem neuen Stück keine Zeit für Kinder. Getrieben von seiner ehrgeizigen Mutter, die ihn zum Landratsamt treibt, vergisst er, seine Frau vom Bahnhof ab zu holen. Diese verwechselt nun in der Hektik ihre Reisetasche mit einer Babytasche samt Baby.Als dann noch ein Landstreicher in der Gemeinde auftaucht, dem man nachsagt, wo immer er sich aufhält, wird ein Baby geboren, nehmen die Verwicklungen ihren Lauf.