Großes Treffen der Väter "Am Alten Hammer" in Menden-Oberrödinghausen am Donnerstag, 30.05.2019

Am Alten Hammer, Menden-OberrödinghausenHeute zog es mich das 2. Mal zum "Alten Hammer".Gregor Ronzon (Arminia-Klause/Futterkrippe Menden) und sein Team luden ein: Bei Livemusik mit der Band „MILESTONES“ aus Schwerte gemütlich einen Vatertag zu verbringen. Für Essen und Getränke war bestens gesorgt; reichlich Zelte waren aufgebaut. Nach und nach trafen Wandergruppen ein. Und die Band spielte so gut. Durch abwechslungsreiche Songauswahl und unterschiedliche Stilrichtungen und auch durch Bühnenperfomance zog die Band das Publikum in ihrem Bann.Wer sind die „MILESTONES“? Vier musikalische Freunde aus Schwerte covern Meilensteine der Rock- und Popmusik. Ein fünfter Milestones sorgt mit seiner technischen Erfahrung für den guten Ton im richtigen Licht. Ihr Spektrum reicht u a. von Schlagzeug, E-Bass, E-Gitarre, Keyboard, Akkordeon, mehrstimmigen Gesang.Die „MILESTONES“ und Gregor Ronzon bekamen an diesem Tag unverhofften Besuch. Sándor Szabó von D-Zug/Projekt FX3 besuchte das erste Mal den „Alten Hammer“, und er und ich durften uns die Schmiede von Innen ansehen.Wer oder was ist eigentlich der „Hammer“?Eine Sehenswürdigkeit in Menden-Oberrödinghausen. Er gehörte zu den ältesten Frisch- und Rohstahlhämmern Westfalens. 1751 wurde er in Betrieb genommen. Ein Schwanzhammer von 70 kg und ein Stabhammer von 200 kg wurden durch zwei Wasserräder angetrieben. Heute ist noch 50 qm großer See sichtbar. Noch Anfang des 20. Jahrhunderts war der Oberrödinghauser Hammer in Betrieb; er wurde bis 1955 als Schmiede genutzt. Im selben Jahr starb dann der letzte Schmied und die Arbeit wurde eingestellt. Rasch machte man aus dem Hammer ein Kulturdenkmal. Er ist bis heute betriebsfähig, wenn auch nur noch der Stabhammer vorhanden ist.Die Stimmung, die Musik, die Leute, das Essen waren super. Nächstes Jahr bin ich wieder da.