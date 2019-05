Frankreichfahrt Teil 6: Concarneau, Pont-Aven und Carnac

Unser nächster Halt war dann Pont-Aven. Dieser kleine Ort erlangte durch Paul Gauguin und seine Malergruppe seinen heutigen Bekanntheitsgrad. Zahlreihe Galerien beleben den Ort. Unterhalb des Örtchens befindet sich der Jachthafen, der darauf hinweist, dass der im Ort noch kleine Bach Aven zu einem Fluss wird, der dann im Meer endet.Nach der Rast in Pont-Aven besichtigten wir noch die Menhire von Carnac. Von der Aussichtsterrasse auf dem Dokumentationspavillon hat man einen großen Überblick über die riesigen Steinfelder. Im Dokumentationspavillon selbst kann man sich in einer fotografischen Ausstellung und durch eine Filmvorführung über die Entstehung der Anlage informieren. Rund 6000 Jahre alt sind die Megalithen. Noch heute ist man sich nicht einig, was genau sie darstellen und wofür sie stehen. Über versteinerte römische Legionäre bis hin zu Totengedenkstätten oder Opfergaben ist alles möglich.Nach so vielen Eindrücken beendeten wir den Tag in Vannes, unser nächstes Übernachtungsziel.