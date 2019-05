Frankreichfahrt letzter Teil: Vannes und Rennes

Unser nächster Halt führte uns nach Rennes, der Hauptstadt der Bretagne. Rennes ist Universitätsstadt und auch der TGV hält hier. Die Cáthedrale St-Pierre erinnert mit ihren zwei Türmen an Notre Dame in Paris.Auf unserer Weiterfahrt nach Chartres, unserer letzten Übernachtungsstätte, machten wir bei der Feuerwehr in Le Mans halt. Hier hat ein Mitglied des Vereins Verwandte wohnen und deshalb wurde der Zwischenstopp eingelegt, um der Feuerwehr eine Steinplatte mit dem Bild von St. Florian -Schutzpatron der Feuerwehr- aus dem Jahre 1734 zu überreichen. Gleichzeitig konnten wir das Museum in dem riesigen Feuerwehrgerätehaus besichtigen. Liebevoll wurden hier Exponate gesammelt und ausgestellt, die anschaulich zeigen, wie sich in den Jahrhunderten die Arbeit der Feuerwehr und die Gerätschaften entwickelt haben.Auch eine Insektensammlung, die sich im Privatbesitz befindet, konnte bestaunt werden.Am anderen Tag erfolgte dann von Chartres aus, über Paris, die Rückfahrt nach Bösperde.