Berlin - Hollywood / Songs zwischen Ruhm und Exil / Isabel Dörfler in Concert am 30.03.2019, 19.30 Uhr, Hansa Theater Dortmund, Harkordtstr. 57 a, 44225 Dortmund

Bereits der 2. Termin im Hansa Theater Dortmund!Isabel Dörfler (geboren in Bremen) ist eine deutsche Sängerin, Schauspielerin und Musicaldarstellerin. Frau Dörfler ist eine feste Größe auf den Brettern die die Welt bedeuten. Bis heute war sie in mehreren Musicals zu sehen wie der Rocky Horror Show, Sunset Boulevard, Die Päpstin – Das Musical und Rebecca.Auf das Konzert mit großen Evergreens der internationalen Filmgeschichte freue ich mich sehr. Zu hören bekommen wir u. a.„Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt“, oder„Das gibt`s nur einmal“, oder„Over the rainbow.Isabel Dörfler wird von zwei hochkarätigen Kollegen instrumental begleitet: Prof. Harald Lierhammer am Piano, Florentin Chiran an der ViolineNoch gibt es Tickets unter https://www.viagogo.de/ …/M…/Isabel-Doerfler-Karten/E-2744285