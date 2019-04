Ausstellungseröffnung "Farbwelten" im Foyer des Neuen Rathauses Menden am Sonntag, 28.04.2019

Die Ausstellung „Farbwelten“ im Ausstellungsfoyer des Neuen Rathauses zeigt die Arbeiten der Mendener Künstlergruppe „Farbenrausch“. Die Mal- und Zeichentechniken reichen von Aquarell über Acryl, Öl, Spachtelbildern bis zu den „Trockenbildern“ mit Buntstift und Pastellkreide.Die ausgestellten Bilder sind so verschieden, wie die Künstler selbst. Bunt wie im Farbenrausch oder grau wie ein Zeitungsritter im Nebel auf der Suche nach eben diesen bunten Bildern. Die Gruppe Farbenrausch ist eine Gemeinschaft von Künstlerinnen und Künstlern, die aus diversen Zeichen- und Malkursen der ehemaligen Kunstschule der Stadt Menden entstanden ist.Unter den Namen „Farbenrausch“ besteht die Gruppe seit Januar 2013. Die Zusammensetzung der Gruppe beruht jedoch auf mehr als zehn Jahren gemeinsamer Arbeit.Die Ausstellung wurde eröffnet durch die Vorsitzende des Kulturausschusses der Stadt Menden Jutta Manger. Musikalisch begleitet wurde die Eröffnung von Elo Badura an der Gitarre. Herr Badura hat in Balve eine Musikschule (www.elosmusic.de). Auf mein Bitten hin spielte Herr Badura auf der Gitarre sogar das Lied „Halleluja“. Hörte sich toll an.Die Gruppe Farbenrausch übrigens besteht aus:Marie-Christine Blasberg, Dietlinde Graefen, Daniela Hellweg, Barbara Henze, Karin Ising, Ronaldo Krack, Cordula Kroll, Dieter Lubczyk, Ursula Maßling, Elsmarie Müller, Astrid Schefers, Anke Schröder, Wilma Sendatzki, Mechthild VoßkuhlDie Bilder sind käuflich zu erwerben. Bei Interesse bitte bei Frau Barbara Henze anrufen unter der Telefonnummer 0 23 78 / 41 76.