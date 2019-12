Adventleuchten in Bösperde

Gegen die etwas kühlere Luft bot der Verein Glühwein und Eierpunsch. Für Hartgesottene gab es natürlich auch kalte Getränke. Unterstützt wurden die Freunde Maroeuil von der DJK, die die Gäste mit frisch gegrillten Würstchen versorgten. Auch die Angelsportfreunde boten gegen den Hunger Lachsschnittchen an. SchülerInnen der 8. Klasse verkauften für ihre Klassenkasse selbstgebackene Plätzchen.Ein Highlight waren wieder die Kindergartenkinder: gekleidet in weißen Gewändern und mit Lichterkränzen versehen zogen sie in einem kleinen Zug unter Trompetenklängen auf den Platz ein, um am Maibaum die Lichter zum Leuchten zu bringen. Somit erstrahlt der Baum während der Advent- und Weihnachtszeit als Tannenbaum, mit einem leuchtenden Stern oben.