33. Motorradtreffen des MC Känguruh Menden am Samstag, 27.07.2019, in Fröndenberg-Bausenhagen

Am Samstagabend habe ich mich aufgemacht und bin zum MC Känguruh Menden nach Fröndenberg-Bausenhagen gefahren. Das 33. Motorradtreffen auf dem Lande wollte ich auf keinen Fall verpassen. Gestärkt mit feinen Sachen vom Grill und hausgemachten Salaten (Ein dickes Lob an die Grillmeister. Alles war so lecker.), habe ich mich umgesehen. Es waren wieder die verschiedensten Motorräder zu sehen. Eines schöner als das andere. Und zottelige, junge Hochlandrinder kamen auch vor meiner Linse. Ein schöner Rücken kann auch entzücken. Sie sind so robust, dass sie das ganze Jahr draußen bleiben können, wurde mir gesagt.Einen Heidenspaß hatte ich bei der Fahrt mit dem Traktor bzw. auf dem blauen Sofa von Rolf Heidenreich. Er hat sich seinen Kindheitstraum erfüllt und ist noch gar nicht so lange Besitzer dieses Traktors. Er hat sich auch die Sache mit dem Sofa überlegt und umgesetzt.Musiker und TJ Sandor Szabo aus Hemer legte tolle Musik auf.Sehr beliebt war auch wieder das Holznageln. Es wurde viel gelacht.Es war ein wirklich schöner Abend in einer wunderschönen Umgebung mit vielen netten Gesprächspartnern.Bis zum nächsten Jahr!Und nun viel Spaß beim Schauen:@Sabine Schlücking