08.08.2020 - Am Samstag fanden die ersten drei Trauungen auf Gut Rödinghausen in Menden-Lendringsen statt!!!

Fischkuhle 15, 58710 MendenStandesbeamtin Gabi Adolph hatte an diesem Samstag viel zu tun. Gleich drei Trauungen standen am 08.08.2020 auf dem Gut Rödinghausen an. Die ersten drei Trauungen an diesem Ort überhaupt. Das Kaminzimmer war hübsch hergerichtet.Als erstes Paar traten Viona Hermann, geb. am 22.11.88, und Markus Brüggemann, geb. am 25.11.1988, vor die Standesbeamtin.Standesbeamtin Adolph begrüßte das Brautpaar, die Trauzeugen und alle Gäste im Kaminzimmer.Zu Beginn hielt die Standesbeamtin eine kleine Rede, die sich auf Braut und Bräutigam bezog. Frau Gabi Adolph, seit ca. drei Jahren Standesbeamtin, sprach davon, dass das Brautpaar sich ab heute nicht nur die Strom- und Wasserkosten teilen, sondern nun alles. Weiter erzählte sie den Anwesenden, dass das Brautpaar 10 Jahre zusammen ist und es Viona war, die am Ostersonntag ihrem Markus einen Antrag gemacht hatte, er überrascht war, ihn aber annahm und erläuterte die Bedeutung von „Herz“.Nach Feststellung der Personalien des Brautpaares und der Trauzeugen kam es nun zum wichtigsten Part der Trauzeremonie: Die Standesbeamtin bat das Hochzeitspaar, sich zu erheben und fragte sie einzeln, ob sie den anwesenden Partner heiraten möchten. Nach dem Ja-Wort des Brautpaares erklärte die Beamtin das Paar zu Mann und Frau. Das Hochzeitspaar steckte sich gegenseitig die Ringe an, und es kam zum Brautkuss.Abschließend lass die Standesbeamtin das Dokument zur Eheschließung vor und bat das Brautpaar und die Trauzeugen dies zu unterschreiben.An dieser Stelle möchte ich schreiben: Das Brautpaar hat sich unwiderruflich für den Geburtsnamen des Ehemannes entschieden: Brüggemann.Als erstes gratulierte Standesbeamtin Adolf dem Brautpaar. Trauzeugen und Gäste im Anschluss, und dann ging es nach draußen…..Das 2. Brautpaar an diesem Nachmittag waren Jaqueline Apostel, geb. 07.08.1991, und Tim von Germeten, geb. 15.01.1992.Beide kennen sich schon zehn Jahre, seit drei Jahren lieben sie sich.Von Beiden vernahm ich während der Trauzeremonie ein lautes „ja“; es wurden Ringe getauscht; und begleitet wurde die Trauung musikalisch durch Gesang und Keyboard. Wunderschön. Ab heute lautet der Familienname unwiderruflich: von Germeten.Katharina Jasper, geb. 03.07.1989, und Eike Lotz, geb. 09.08.1988, betraten das Kaminzimmer mit Musikbegleitung von Band.„Entdeckt“ haben sie sich im Schmelzwerk Menden.Die Eltern von Eike Lotz feiern heute übrigens ihren 51. Hochzeitstag.Sie haben sich für den Geburtsnamen des Ehemannes entschieden: LotzNochmals an dieser Stelle „Herzlichen Glückwunsch“.