KÄS änd ROLL live bei der MEMMINGER MUSIKNACHT am SA. 11. MAI 2019

Memmingen : Alte Villa |

Musik liegt in der Nacht! Die Memminger Musiknacht ist längst Kult und wird von vielen Musikfans, Nachtschwärmern und Partyfreunden jedes Jahr sehnlichst erwartet.



Mit dabei: KÄS änd ROLL - DIE Partyband im ALLGÄU.

Mit einer frechen Mischung aus Pop und Jazz, Alpinem und Rock`n`Roll begeisterten die Vier bereits im Vorjahr generationenübergreifend. Das Programm dieser Band macht & bringt Spaß. Zum Tanzen, mitsingen oder einfach nur Zuhören: Garantiert guat & 100% live! Ob Musikfreunde oder Partybegeisterte – bei dieser Band kommt sicherlich jeder auf seine Kosten!





Wann?

Sa., 11.05.2019 - Beginn 20.30 Uhr



Wo?

Alte Villa – Biergarten und Gaststätte, BUXACHER STR. 1 in Memmingen Hart, Telefon 08331/3133



Wieviel?

Karten gibt’s im Vorverkauf für 9,- € unter anderem direkt im Altstadtbistro.

An der Abendkasse für 12,- €.

Einlass ab 18 Jahren – Ausweiskontrolle



