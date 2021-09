Dieses Start-UP macht den Besichtigungstermin zu einem Date

Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Finanzierung vorab klarmachen

Die Baugeldvermittler von Cevik & Kollegen kritisieren bereits seit längeren die Vergabe von Bauland und Wohneigentum für Selbstnutzer.„Es wird immer schwieriger, die gewünschte Immobilie als Marktteilnehmer zu erhalten. Nicht nur ansteigende Preise sind Hindernisse für Käufer, sondern auch das Schlange stehen, um die gewünschte Immobilie zu erhalten“, so Geschäftsführer Jeffrey Vaina im Interview.Ein Immobilienkauf muss immer gut geplant werden. Hierbei müssen wichtige Faktoren, wie Objektbewertung, das Einkommen der Käufer und das Eigenkapital genau überprüft werden, um die besten Zinsen anbieten zu können. Ist die passende Bank gefunden, müssen die Unterlagen der Partnerbanken abgesegnet werden. Das zeitlichen Verluste, die hier entstehen, macht es für Immobilienkäufer immer schwieriger, die gewünschte Immobilie zu erhalten.Daher hat sich ein bayrisches Start-UP als wichtiger Akteur in der Immobilienbranche qualifiziert. Während Banken ihre eigenen, teuren Produkte verkaufen und es keine Zeit zum vergleichen gibt, schließen Immobilienkäufer oft zu erhöhten Zinsen den Kauf der Immobilie ab. Cevik & Kollegen kritisiert dieses Vorgehen scharf.„Es kann nicht sein, dass neben den gestiegen Preisen auch noch hohe Zinsen zahlen anfallen, dies verteuert den Immobilienkauf langfristig und führt zu hohen Zinszahlungen.“ - Geschäftsführer Jeffrey VainaBei den aktuellen Minizinsen stehen Interessenten oft Schlange. Verkäufer können verkaufen, an wen sie wollen. Oft können sie sich Ihre Traumimmobilie zwar reservieren lassen, jedoch ist dies ohne notarielle Beglaubigung aber in der Regel rechtlich nicht bindend.Für alle, die schnell sein wollen und ihre Chancen beim Immobilienkauf verbessern möchten, bietet Cevik & Kollegen einen Finanzierungspass an. Dieser bestätigt schriftlich, dass die Bank eine Baufinanzierung möglich ist, wenn die weiteren Rahmenbedingungen passen. Das schafft Sicherheit und einfach ein gutes Gefühl. Der Verkäufer weiß, dass alles reibungslos läuft, wenn er sich für Sie entscheidet, und Sie können besser planen.Den Pass gibts kostenlos und nach einem kurzen Beratungsgespräch am Telefon auch per E-Mail. Sofort und ohne viel Papierkram.Vorgehensweise mit ErfolgDie Vorgehensweise gibt dem Team von Cevik & Kollegen Recht. Seit Anfang des Jahres, hat das Unternehmen bereits 16 Millionen Euro vermittelt. Kunden, für die eine Baufinanzierung aussichtlos erschien, wurde in kürzester Zeit geholfen ihre gewünschte Immobilie zu finanzieren.Sie sind auf der Suche nach der passenden Immobilie ? Dann vereinbaren Sie noch heute Ihr kostenloses Gespräch mit den Experten unter www.cevik-kollegen.de/kontakt