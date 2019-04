"Wir Frauen ab 40!" - Gau-Damenschießen 2019 beim TSV Inningen

Ergebnisse:

Leider war in diesem Jahr die Resonanz zum Schießen nicht besonders groß. Der Schützengau Augsburg würde sich freuen, wieder mehr Frauen beim Schießen begrüßen zu dürfen.1. Platz: Falch Magda / Schützenverein TSV Lützelburg mit einem Gesamtergebnis von 22 Punkten2. Platz: Blaschek Christine / Schützenverein Edelweiß Göggingen (23 Pkt.)3. Platz: Reh Rosemarie / TSV Lützelburg (60 Pkt.)1. Platz: Pfeiffer-Wiedemann Gabi 7 Schützenverein Ustersbach mit einem hervorragenden Ergebnis von 24 Punkten.2. Platz: Sigel Simone 7 Schützenverein Streitheim mit der Luftpistole hatte ein Gesamtergebnis von 60 Punkten.3. Platz: Heisele Angelika 7 Schützenverein Stadtbergen ebenfalls mit der Luftpistole (87 PKT:9Zumzwei zusätzliche Preise gestiftet. Dies wurden mit einem zusätzlichen Tiefschuss entschieden:Den Preis in der allgemeinen Klasse gewann Frau Pfeiffer-Wiedemann mit einem 20,4 Teiler und in der aufgelegten Klasse sicherte sich Frau Blaschek Christine mit einem 20,0 Teiler diesen Preis.Der Dank für das Kommen und die Gratulation ging an alle Siegerinnen, Teilnehmer und Ehrenamtliche.