"Wie lernt mein Pferd?"

Ein Seminar einmal von der Sichtweise des Pferdes aus gesehen, regt zum empathischen Denken des Besitzers an und vermittelt mehr Entspannung bei der Ausbildung, sowohl für den Reiter als auch für das Tier.Die pm persönlichen Mitglieder in Bayern laden gemeinsam mit dem Bayerischen Reit- und Fahrverband und dem Reitverein Thierhaupten alle Interessierten zumImmer wieder gibt es Herausforderungen beim ruhigen Stehen am Putzplatz, beim Verladen oder neue Dressurlektionen. Wie geht man damit um, das Erlernen für das Pferd so einfach und verständlich wie möglich zu gestalten. Welche natürlichen Veranlagungen und Bedürfnisse kann man sich dabei zu nutzen machen? Welche Lerntypen gibt es?Verhaltenswissenschaftlerinerläutert den Teilnehmern praxisnah und auf Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse, wie das Lernverhalten des Pferdes funktioniert. Nach einer theoretischen Einführung zeigt sie sowohl in der Bodenarbeit, als auch unter dem Sattel, wie das Lernverhalten praktisch genutzt und gesteuert werden kann. Dabei geht sie auch auf häufige Missverständnisse ein und erklärt wie der Reiter diese mit einfachen Änderungen seines Verhaltens auflösen kann.Ein spannendes Thema das jeden einfühlsamen Reiter, der am Wohl seines Pferd besorgt ist, interessieren dürfte.hat sich zur Aufgabe gemacht Wissenschaft und Praxis zu verknüpften und gibt bundesweit Lehrgänge zur pferdegerechten Ausbildung und feinen Kommunikation zwischen Mensch und Pferd.Reitanlage Meir,Thierhauptener Str. 686672 ThierhauptenTeilnehmerbetrag: PM 20 € Nicht-PM 30 €Kinder bis 12 Jahre undPM (persönliche Mitglieder)bis 18 Jahre kostenfreiE-Mail: hildegard-steiner@t-online.de / Mobil 0177-2130370oder direkt online mit Zahlung der Tickets für die Veranstaltungbei www.pferd-aktuell.de/shop