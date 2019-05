„Voltigieren auf höchstem Niveau“ Schwäbische Meisterschaften in Thierhaupten

Ergebnisse:

Am Wochenende 18./19. Mai fanden die „Schwäbischen Voltigiermeisterschaften 2019“ des Reitverbandes Schwaben auf der Reitanlage Meir in Thierhaupten statt. Die Pferdefreunde Donau-Lech e.V., als Ausrichter des Voltigierturnieres, in dessen Rahmen diese Meisterschaften für den schwäbischen Raum stattfanden, hat mit seinem großen Helferteam für einen bewährt perfekten Ablauf gesorgt.Verbandsjugendleiter Bernd Miller und Turnierleiterin Maria Mahl freuten sich über die diesjährige große Resonanz der Teilnehmer. Dieses hohe Nennungsaufkommen von 21 M-Gruppen war auch darin begründet, dass es ein Sichtungsturnier für alle M-Gruppen war, die am „Deutschen Voltigierpokal“ der M-Gruppen teilnehmen möchten.Das schöne Frühlingswetter an diesem Wochenende trug zur guten Stimmung und Energie bei. Turnerische Leistungen und Ästhetik begeisterten die Zuschauer an diesem Wochenende.Der Samstagmorgen startete mit der Verfassungsprüfung aller schwäbischen Pferde der verschiedenen Prüfungen. Die Prüfungen begannen mit der Pflichtrunde der M-Gruppen (1. Abt.), es folgten die L-Gruppen und danach die Kür der M-/L-Gruppen. Der Vormittag endete mit der Siegerehrung dieser beiden Leistungsklassen. Nach der Mittagspause präsentierten sich die Junior-Gruppen mit ihrer Pflichtvorstellung und die Doppelvoltigierer. Die Kür der Junior-Gruppen folgte vor den spannenden S-Gruppen in ihrer Pflichtrunde am Nachmittag.Auch die Einzelvoltigierer waren gut vertreten und starteten in den Leistungsklassen L/M/S/JU noch vor der Kürvorstellung der S-Gruppen. Die Siegerehrung für die Junior Gruppen, der S-Gruppen und der Doppelvoltigierer beendete den langen leistungsstarken Turniersamstag.Der Sonntag begann mit dem Voltigier-Wettbewerb und anschließender Siegerehrung. Die M-Gruppen (2. Abt.) übernahmen den weiteren Programmverlauf. Ab 12:00 Uhr präsentierten sich die A-Gruppen in Pflicht und Kür und freuten sich über die anschließende Siegerehrung. Eichstätt III 1. Platz, Schwabmünchen V 2. Platz und RG Gut Waffenschmiede VI 3. Platz belegten die ersten drei Plätze. 0Nach der Mittagspause gingen die Einzelvoltigierer S/M/JU in den 2. Umlauf. Die L-Gruppen, Doppelvoltigierer und Junior-Gruppen folgten in ihrer Kür. Den Abschluss übernahmen im 2. Umlauf in ihrer Kür die S/M-Gruppen.Neben Verbandsjugendleiter Bernd Miller, dem Richterteam und Fachbeirat Voltigieren Brigitte und Jürgen Wilfling, die ihren Dank an die Turnierleitung Maria Mahl und ihre Helfer aussprachen, würdigte Bernd Miller die Leistungen aller Voltigierer und übernahm die Sieger- und Meisterschaftsehrung, die mit viel Beifall der Zuschauer und einer Ehrenrunde aller Voltigierer beendet wurde.Als Schwäbische Meister gingen hervor:1. Förster, Ronja J 6,878 (1.) 7,070 (1.) 6,974Bayern Luino Petra Niemeyer 017 VR Centrum Weicht e.V.2. Seemüller, Laura J 6,872 (2.) 6,795 (3.) 6,834 BayernClaudius Katharina Klier-Maas 019 VRV Memmingen e.V.3. Loriz, Pia J 6,537 (4.) 6,918 (2.) 6,728 Bayern FideleStephanie Turnwald 005 VR Centrum Weicht e.V.1. Hornberg, Sema S 7,731 (1.) 7,273 (1.) 7,502Bayern Luino Petra Niemeyer 013 VR Centrum Weicht e.V.2. Hartung, Sarah S 7,233 (2.) 6,703 (2.) 6,968Bayern Luino Petra Niemeyer 010 VRV Memmingen e.V.3. Aurbacher, Natalie S 6,941 (3.) 6,226 (3.) 6,584Bayern Fidele Stephanie Turnwald 014 VR Centrum Weicht e.V.1. Seiffert, Franziska 7,173 (1.) 7,100 (1.) 7,137Bayern Orkanis Tamara Spreng , Zoe Spreng, RFV Donauwörth-Mertingen e.V.2. Hausmann, Simone, Sturm Johanna, RFV Donauwörth-Mertingen e.V.5,753 (2.) 6,293 (2.) 6,023Bayern Captain Jack Sparrow, Sabine Machura,1. VRV Memmingen Junior J 5,861 (1.) 6,166 (2.) 5,963Bayern Brave Heart Dominik Aurbacher PSV Roggenburg e.V.2. Roggenburg Junior Kids J 5,694 (3.) 6,342 (1.) 5,910Bayern Love is Charmante Franziska Seiffert RFV Schwabmünchen e.V.3. Schwabmünchen Junior Team II J 5,753 (2.) 5,818 (3.) 5,775Bayern Lucio 34 Diana Oswald-Nigl RVC Gutenberg e.V.1. Weicht I S 7,416 (1.) 7,714 (2.) 7,515Bayern Rolando Alexander Zebrak VRV Memmingen e.V.2. VRV Memmingen I S 6,956 (2.) 7,856 (1.) 7,256Bayern Donetto Stefanie Brechter VR Centrum Weicht e.V.3. Weicht II M 6,622 (3.) 7,099 (4.) 6,781Bayern Hotchocolate Alexander Zebrak Augsburger PSV e.V.1. VRC Weicht IV L 5,767 (1.) 5,971 (1.) 5,835Bayern Caprigolds's Casper Theresa Liebchen RFV Schwabmünchen e.V.2. Schwabmünchen II L 5,571 (3.) 5,849 (2.) 5,664Bayern Riva va Bene Theresa Ammann VRV Memmingen e.V.3. VRV Memmingen IV L 5,671 (2.) 5,485 (3.) 5,609Bayern Crusing Natalie Aurbache PSV Roggenburg e.V.