Viel Mut und Spaß beim Reitertag beim Reitverein Thierhaupten

Sportlich in der Reithalle, den Pferden nachahmend, bewegten sich die Kinder mit viel Kondition und Ehrgeiz. Wissbegierig zeigten sie sich in einem Rundgang durch die Pferdewelt auf der Reitanlage Meir und konnten viel Neues erfahren. Den Unterschied zwischen Heu und Stroh und dessen Ursprung konnte z.B. noch nicht jedes Kind wiedergeben. Erstaunlich viel Wissen gab es jedoch in der Kinderrunde rund um die Pferde insgesamt. Auch die 3- und 4jährigen Kleinen gaben sich mutig und standen den Großen in nichts nach.Bald kamen die ersten ungeduldigen Fragen: „Wann reiten wir?“ Nach dem Mittagstisch übernahmen dann die Übungsleiter und Betreuungshelfer ihre zugeteilte Gruppe und gingen zu ihren jeweiligen Ponys und Pferden in den Stall. Die Kinder durften putzen, satteln und bekamen weitere viele Fragen beantwortet. Zusammen marschierten sie dann alle in die Reithalle, wo ein kleiner Führparcour aufgebaut war. Am Führstrick konnten sie sich auf dem Rücken der Pferde ausprobieren. Viele Kinder kamen zum wiederholten Mal und sind immer wieder begeistert.Pferde fördern Konzentration und Einfühlungsvermögen und tragen zur allgemeinen positiven Entwicklung von Kindern bei. Trotz der hohen Teilnehmerzahl verlief alles super harmonisch und entspannt. Zum Abschied durfte sich jedes Kind über eine Turnierschleife freuen.Bilder von Nina Berger