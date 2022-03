Übungsleiter beim Reitsportverein Thierhaupten

Ein tolles Ausbildungs-Team, das der Reitverein Thierhaupten sein Eigen nennt, aber auch an seine Grenzen, in Bezug auf die vielen Nachfragen auf Reitunterricht, bringt. Inzwischen sind es 6 Damen, die regelmäßigen Unterricht für Kinder und Jugendliche anbieten. Aber auch die Schulpferde sind damit voll ausgelastet. Viele Stunden verbringen die Übungsleiterinnen deshalb auch vor und nach den Unterrichtsstunden bei ihren Pferden, um sie an unterrichtsfreien Tagen versorgen, zu bewegen und auf ihre Aufgabe vorzubereiten.Das alles kostet Zeit und Geld. Es gibt eine lange Warteliste, deren Kinder vielleicht zum Trost zu einzelnen Reitertagen eingeladen werden können und in die Pony- und Pferdewelt schnuppern dürfen. Weitere Übungsleiter zu finden, die mit Kinder und Ponys/Pferden gleichermaßen vertraut sind, ist nicht leicht.Alle arbeiten als Unterstützung an Reitertagen im Ponyprojekt oder an Veranstaltungen und Wettbewerben mit.Wir freuen uns, dass sich seit Juni dieses Jahres die passonierte Reiterinmit guten Ausbildungsqualitäten,, das 2007 von Hildegard Steiner und Anni Gross ins Leben gerufen wurde, dazu gesellt hat und sich mit Begeisterung den Bedürfnissen der Kinder auf dem Pferd widmet.ist seit 2020 mit ihrem Wallach "Max" - Quarter Horse, Western- & Reining ausgebildet- mit dabei.mit ihrem Quarter Horse Stute „Cielos Little June“ strahlt viel Ruhe aus und ist deshalb mit ihrem braven Lehrpferd bei den Kindern höchst beliebt.-Vorsitzende des Vereins- und seit Jahren besonders auf die Ausbildung und Förderung von Kindern und Jugendlichen im Reitsport bedacht ist, ist seit vielen Jahren in der Organisation des Reitsports und Reitunterricht für Kinder im Verein tätig. Empathie und Geduld ist für sie die Voraussetzung im Reitunterricht. Die Shetty-Ponydamen „Jenny und Scarlett“ sind bei den Kleinsten wohlbekannt und beliebt. „Glorie“ die dunkelbraune Bayerische Warmblutstute wird englisch geritten und hatte bei Turnieren bereits Erfolge. Sie ist eine liebevolle Stutendame und kuschelt gerne. Reiter/innen die sich bemühen und auf ihren Sitz achten honoriert sie.die Mitbegründerin des Ponyprojekts, macht Kinder und Jugendliche ebenfalls seit vielen Jahren mit den Ponys Flippi und Robin glücklich.unterrichtet im Jugend- und Erwachsenenbereich mit eigenen Pferden. Sie bildet Pferde aus, reitet Turniere, ist unerschrocken und immer hilfsbereitAlle Übungsleiterinnen mit ihren Ponys und Pferden freuen sich auf ihre Schüler und Schülerinnen. Den Spaß der Kinder am Reiten lernen vorausgesetzt, achten sie auch in Zukunft auf einen guten, einfühlsamen, individuellen und weiterführenden Unterricht.Der Reitverein Thierhaupten bietet (jährlich) speziell für diese ZielgruppeBeinhaltet ist ein "Nachwuchsjugendcup" für Dressur- und Springen, unterstützt durch den FRB. Geeignet für Anfänger, Kinder, Jugendliche, Freizeitreiter, Gehandicapte-Parasportreiter/innen und Reiter/innen die einfach mal Turnierluft schnuppern wollen. Spaß- und Lerneffekte inbegriffen, auch für Familien und Zuschauer. Für lernwillige kleine Reitsportler bieten wir:an.Im Juli und Augustund im September ist einfür Kinder „Pferde für unsere Kinder“ geplant.Wir wünschen uns eine gute Zukunft für unseren Reitsport und freuen uns auf Ihren Besuch.