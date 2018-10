Für einige unserer Kids war es der erste Einzelstart und somit war auch ein wenig Aufregung dabei. Diese hatten sie aber bei den einzelnen Starts, in den verschiedenen Disziplinen, sehr gut im Griff und zeigten konzentriert tolle Leistungen.Erfolgreichste Teilnehmerin des TSV Meitingen war Marie Sattler in der AK 8 mit dem Sieg im Dreikampf und im 800 m Lauf, sowie Luisa Henkelmann in der AK 12 mit Platz 4 im Dreikampf.Alle anderen Kinder erzielten einen guten Platz im Mittelfeld.