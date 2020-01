TSV MEITINGEN beim Hallensportfest in Rain

In einem sehr großen und starken Teilnehmerfeld kämpften die Kinder und Jugendlichen in der AK U8/ AK U10 im Vierkampfund AK U12 / AK U14 und AK U16 im Fünfkampf um Punkte.Diesen Mehrkampf, bei dem den Leichtathleten jeden Menge Kondition und Konzentration abverlangt wird, meisterten alle mit gutem Erfolg. Für einige Kinder war es überhaupt der erste Wettkampf und somit war auch ein wenig Lampenfieber mit dabei.Unterstützt und angefeuert wurden unsere Kids wieder kräftig von ihren Eltern und Großeltern.Erfolgreichste Teilnehmer waren in den jeweiligen Altersklassen:M7: Leonard Knauer 2.Platz und Vincent Gottschlich 3.PlatzM8: Erik Kohlmeyer 4.Platz,W10: Marie Sattler 1.Platz,W11: Emilia Kreisel 4.Platz,M14: Fionn Lindsay 2.Platz,W13: Leja Mahler 4.Platz,W14: Emily Sattler 2.PlatzHerzlichen Glückwunsch und ein großes Lob an alle teilnehmenden Kinder und Jugendliche.