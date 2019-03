Trotz Wetterkapriolen erfolgreiches Hallenspringturnier 2019 beim Reitverein Thierhaupten

Reges Treiben herrschte in der Prüfungshalle. Zahlreiche Ehrenamtler und Turnierleiterin Hildegard Steiner halfen mit, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten.Der, 1. März begann am Vormittag mit je einer Springpferdeprüfung Kl. A*/A** und Kl. L. Laura Tammi (RFV Horgau (Champagne) gewann die Springpferdeprüfung Kl. A*, gefolgt von Thomas Hahn/Gialotta (RV Augsburg-West). In der Springpferdeprüfung Kl. A** konnte Lisa-Marie Zoller/Staubkind) (RC RH Zoltingen) das Preisgeld für den 1. Rang mit nach Hause nehmen. Judith Thum Clea Lou) (Augsburger PSV) folgte ihr auf dem 2. Platz und der dritte Rang wurde von Basile Bettendorf /Momo du Gibet (PSV St.G.Ingolstadt-Haugau) in Anspruch genommen. Nach der Mittagspause in der Springpferdeprüfung Kl. L siegte Francesca Sharman/Cooley Jump The (RV Karlsfeld). Zweite wurde Lisa Zoller/Erna (RC RH Zoltingen). In der Springprüfung L am Nachmittag ging Katharina GroteChupaquam (RFV Schwabmünchen) als Siegerin hervor. Julia Remmele/Fabiola (RTG Offingen auf Platz 2 und Friederike Bauer/Lakota (RV Augsburg-West) 3. Platz folgten. Zum Abschluss des Freitags starteten die Reiter in der M*-Prüfung. Dietmar Bschorr/Carragher (RTG RH Holzheim) konnte den 1. Platz belegen, gefolgt von Thomas Hahn/Celiena (RV Augsburg-West).Vom Wetter her kam deretwas freundlicher daher. Es wurde mit der Springprüfung Kl. A* in zwei Abteilungen gestartet. Jana Ehinger/Lo-Quinn vom RFC Lützelburg ging als Siegerin hervor. Zweitplatziert war Eva-Maria Scherer/GWH Atari (SG Mauerbach Abt.Reiten). Leoni Laxhuber/Dai Jin (RFV Donauwörth-Mertingen) errang Platz 3. In der folgenden Springprüfung Kl. L siegte Franz Ost/Uparco vom RFV Donauwörth-Mertingen. Friederike Bauer (RV Augsburg-West) lag knapp dahinter mit Lakota. Die Vereinsmitglieder Sabrina Grimm/Salt’n Pepper und Markus Miller/Connory wurden ebenfalls platziert in dieser Prüfung.Auch bei der anschließenden Springprüfung Kl. E waren Mitglieder des Heimatvereins vertreten. Samira MeirZöthen’s Dali 2. Platz, Lenja Wolters/Mary Lou 3. Platz und Mandy Kleber/Novalis 5. Platz. Beim Springreiter-WB freute sich Emma Viktoria Spies/Bounty (TSG Brunnenmühle-Dasing) über den Sieg, gefolgt von Luca Höß/Schoko (TSG Brunnenmühle-Dasing) auf Platz 2 und Annika Miehle/Top Tizia (RV Augsburg-West) auf Platz 3.Der Turniersamstag endete mit einer Springprüfung Kl. M* in der sich Dietmar Bschorr/La Candela den Sieg erritt, vor Melanie Vogl/Fly high Felice (SG Mauerbach Abt.Reiten).Dereröffnete den Turniertag mit einer Springprüfung Kl. A**. Gewonnen hat diese Prüfung Volker Maier/Ciao Bella vom RV Oberland Thann. In der Springpürfung Kl. L ging Franz Ost/Uparco (RFV Donauwörth-Mertinen als Sieger hervor. Julia Remmele/Fabel (RTG Offingen) belegte Platz 2 und Markus Miller/Connory vom Heimatverein folgte auf Platz 3. Die folgende Springprüfung Kl. M* brachte Sandra Schmid/Chalzedon (SVG Langerringen Abt.Reiten) als Siegerin hervor. In der Stilspringprüfung Kl. E am Nachmittag siegte Lea Langenmeir/Utopia vom RTG Offingen.Die Besucher verfolgten die letzte Springprüfung Kl. M** mit Siegerrunde mit Spannung. Bernd Knorr aus Forchheim konnte den Turniersieg und den dritten Platz mit nach Hause nehmen.