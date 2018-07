Trakehner Stutleistungsprüfung und zentrale Stuteneintragung Bayern in Thierhaupten 27./28. Juli 2018

Zur Eintragung 28. Juli, aufgenommen in das Zuchtbuch werden dreijährige, vierjährige und ältere Trakehnerstuten. Eingetragen in Bayern können auch Trakehnerstuten aus anderen Zuchtbezirken werden, jedoch kann die Siegerstute immer nur aus dem veranstaltenden Zuchtbezirk kommen.1. Messen (Stockmaß Röhrbeinstärke in cm und Abzeichenkontrolle)2. Freilaufen und freiwilliges Freispringen3. Präsentation auf dem Dreieck an der Hand4. Klassenring im Schritt an der Hand5. Evtl. Abschlussring (bei entsprechender Exterieurqualität) Proklamation der Siegerstute.Die Stutleistungsprüfung am Freitag ab 12:00 Uhr läuft unter bewährter Leitung von Rolf Braem-Baumann aus München ab, dem in diesem Jahr Richter Heinrich Liegl (Scherstetten) zur Seite steht. Als Fremdreiter testet Pferdewirtschaftsmeisterin Angela Bader die Kandidatinnen. Die Meldestelle wird von Heike Kaiser geführt und das Helferteam des Zuchtbezirks Bayern sorgt für den reibungslosen Ablauf. Für Bewirtung ist gesorgt.09:00 Uhr Eröffnung der Meldestelle09:30 Messen und Abzeichenkontrolle für alle Stuten10:00 Freispringen für alle Stuten (freiwillig)Ca. 11:30 Uhr Freilaufen für alle Stutenanschl. Musterung der 4jährigen u. älteren Stuten auf der Dreiecksbahnanschl. Musterung der 3jährigen Stuten auf der Dreiecksbahnanschl. Endring der 3jährigen Stuten, Kommentierung der prämierten Stuten und Ermittlung der Siegerstuteanschl. Sichtung von Verkaufspferden, Zuchtberatung und VerkäuferberatungAnmeldung schriftlich:Heike Kaiser, E-Mail: heike.kaiser@online.deWeitere Infos: www.trakehner-bayern.de1. Stellv. Vorsitzende: Renate SteinerTel. 08271/813182mobil: 0170/8545905Mail: steinerr@t-online.de