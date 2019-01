TSV Meitingen, eingeladen waren. Die Kinder des TSV gingen in allen vier angebotenen Disziplinen (35m Sprint, Hürdensprint, Hochsprung und Staffellauf) an denStart und zeigten, wie fit sie momentan sind und welch Talent in Ihnen steckt. Es hat viel Spaß gemacht, Ihnen dabei zu zuschauen.