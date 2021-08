TC Westendorf: Fabian Mehring übergibt ,gut bestelltes Haus‘ an Christian Wieser

Nach 14 Jahren Vorstandstätigkeit und acht Jahren an der Spitze des Vereins, hat TCW-Vorsitzender Dr. Fabian Mehring am Wochenende zum letzten mal zur Generalversammlung der Westendorfer Tennisfreunde eingeladen. Wegen der Coronapandemie kamen die TCW-Mitglieder dazu unter freiem Himmel auf ihrer Anlage zusammen, wo für noch nicht Immunisierte kostenlose Corona-Tests bereitgehalten wurden. „Mit diesen Einschränkungen war es nach eineinhalb Jahren Durststrecke endlich wieder möglich, alle Mitglieder persönlich einzuladen“, freut sich die scheidende Vize-Präsidentin Claudia Thieser.In seinem Tätigkeitsbericht schilderte Mehring die bemerkenswert positive Entwicklung des Westendorfer Dorfvereins, der trotz abflauendem Tennisboom und Pandemie erneut an Mitgliedern gewonnen hat und zwischenzeitlich zu den mitgliederstärksten Tennisclubs im Landkreis Augsburg gehört. Als „Erfolgsrezept“ hierfür identifizierte Mehring in seinem Rechenschaftsbericht einen besonderen Fokus auf der Jugendarbeit, den durch die ,Hobby-Sparte‘ des Vereins erleichterten Zugang zum Tennissport mit kostenlosem Schnuppertraining und die breiten gemeinsamen Aktivitäten der Tennisfreunde jenseits des Sandplatzes. „Unsere TCW-Familie macht aus, dass wir mehr sind als ein Sportverein“, sagte Mehring und verwies auf regelmäßige gemeinsame Radtouren, Reisen, Hüttenaufenthalte in den Alpen und allerlei gesellschaftliche Aktivitäten unter Federführung des Vereins.Als Meilensteine der Amtszeit seiner Vorstandschaft benannte Mehring die sechsstellige Investition in die Erweiterung des Vereinsheim, in die 600 ehrenamtliche Arbeitsstunden geflossen seien. Ferner die Neuorganisation des Trainingsbetriebs, die Etablierung neuer Turniere und die Anschaffung einer Vereinsfahne, mit welcher der TCW seit einigen Jahren Präsenz in der Ortsgemeinschaft zeigt. „Wir haben zudem einen Modernisierungsschub durchlaufen und sind jetzt nicht nur im Internet sondern sogar bei Facebook“, scherzte der Vereinschef. Dass Mehring seinen Nachfolgern ein gut bestelltes Haus übergibt, attestierte anschließend nicht zuletzt Schatzmeister Phillip Lachner, der dem umtriebigen Verein eine solide wirtschaftliche Lage attestieren konnte.Bei den anschließenden Neuwahlen wurde Dr. Christian Wieser einstimmig zum neuen 1. Vorsitzenden bestellt. Seine Stellvertretung übernimmt künftig Tanja Weigl. Neu im Team sind zudem Jugendleiterin Christina Guttroff und Frauenbeauftragte Sara Lombardo-Blanco. Wieser und Weigl nutzten die Gelegenheit, sich namens des Vereins bei Petra Mayinger und Verena Knopp zu bedanken, die den Vorstand nach mehrjähriger Tätigkeit verlassen.Mit einer besonderen Ehre bedankte sich die Ehrenkommission, vertreten durch Werner Kapaun, Alois Mayr und Barbara Müller-Heim beim ausgeschiedenen Vorstandsduo: Genau wie Technikwart Harry Pufal und Sportwart Manfred Thieser, wurden Claudia Thieser und Fabian Mehring von der Versammlung in Würdigung ihrer Verdienste um den TC Westendorf unter dem großen Applaus der Versammlung zu Ehrenmitgliedern ernannt.