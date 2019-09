Susanne und Sina Korzer - „European Reserve Champion 2019“ kommt aus Meitingen.

Die Prüfung war einhändig nach vorgegebenen Wegen zu reiten. Natürlich heißt es hier vorher intensiv trainieren und zur Veranstaltung dann früh aufstehen. Die Österreicherin Sandra Stangel-Sapergia mit ihrem 10-jährigen Wallach Fancys Lil Step (Wimpys Little Step x Fancy Dualer) erzielte eine 156 und verwies damit Sina Korzer und ihren 15-jährigen Wallach Hollywood Poco Bruce auf Platz zwei (Score 153,5). Von immerhin 23 Startern kamen 10 davon ins Finale, darunter beide Meitingerinnen.Der absolute krönendeSie haben eine ordentliche Gewinnsumme erhalten und das „Buckle“ (Gürtelschnalle graviert) bekommen. Mama Susanne wurde mit Billy immerhin noch Siebte und sie freute sich über den Erfolg der Tochter.Von ungefähr kommen diese Erfolge jedoch nicht. Etliche regionale Westernreitwettbewerbe haben die Beiden schon bestritten. Von Mama Susanne hat Sina das schon in die Wiege gelegt bekommen und beiden macht die Reiterei viel Spaß und Freude. Über die Jahre haben sie sich dieser Leidenschaft mit ihren Pferden gewidmet und das wird wohl auch weiterhin so bleiben.