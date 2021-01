Stefan Stuke Ausbilder im Westernreiten beim Reitverein Thierhaupten

kam 2020 als Ausbilder im Westernreiten für Reiter und Pferde zumauf dieReiter vom Anfänger bis zur Turnierreife, aller Jahrgänge und letztendlich auch für den ambitionierten Freizeitreiter in den verschiedensten Levels, sind bei ihm in guten Händen. Über die Jahre hat er durch seine Trainer, begleitenden DVDs-Kurse und vor allem durch zahlreiche Pferde, die er reiten durfte, verschiedene Lösungsmöglichkeiten kennen gelernt. Daraus hat er für sich ein Ausbildungssystem erarbeitet, das sich vielfach bewährt hat.Professionelle individuelle Unterstützung und Ausbildung der Reiter inist ihm sehr wichtig. Um sich auf den Schüler und das Pferd voll konzentrieren zu können hat er sich demverschrieben. Ausreichende Erklärung, wie etwas besser werden kann, ist dann möglich. „Nur was man versteht und auch fühlt, erlernt man nachhaltig“, so seine grundsätzliche Einstellung.Der Unterricht ist fundiert auch durch große Erfahrung mit der Ausbildung und Training von Westernpferden. Sowohl junge als auch erfahrene Pferde, bis hin zur Turniersportförderung, profitieren davon. Diesind seine Ausgangs-Grundlage. Pferde vorwärts-abwärts reiten, über den Rücken versammeln und sie gymnastizierend arbeiten: Die Kenntnisse und Anwendung der Biomechanik und funktionalen Anatomie des Pferdes entscheiden über die Gesunderhaltung des Bewegungsapparates eines jeden Pferdes. Seit über 15 Jahren reitet er Pferde in dieser Art und Weise, ohne scharfe Gebisse und ohne Rollkur. Mit feinen Gewichts- und Schenkelhilfen bildet er sowohl Freizeit- als auch Turnierpferde aus. Jedes Pferd wird dort abgeholt, wo es in seiner Ausbildung und Entwicklung steht. Als Pferdebesitzer darf natürlich zugeschaut werden, oder er kann Trainingsvideos erhalten. Auch Hilfe beim Kauf eines Pferdes bietet er an und kann mit Rat und Tat bei allen Anschaffungen rund um das Pferd zur Seite stehen.Die Einstellung von Stefan Stuke ist aber auch, dass es bei aller Ernsthaftigkeit auch Spaß machen soll und Sportreiter wie auch Freizeitreiter Freude am Reiten erreichen und behalten sollen. Dies ist eine gute Voraussetzung auch für Hildegard Steiner, 1. Vorsitzende des Reitverein Thierhaupten, die große Nachfrage nach qualifiziertem Reitunterricht auch im Westernreiten hat.Tel.: +49 (0) 172 5438740E-Mail-Adresse: Info@StefanStuke.deWebsite: www.stefanstuke.de