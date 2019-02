Sonniges Ski-Hüttenjugendlager beim TSV Meitingen

Abends ging es dann weiter in die Jugendherberge, wo es eine leckere Stärkung für alle gab und man den Tag mit Hüttenspielen ausklingen ließ.Am nächsten Tag sorgte strahlender Sonnenschein erneut für geniale Verhältnisse. Wem die super präparierten Pisten zu langweilig waren, der testete die Rennstrecke oder ging in den Funpark.Ein reiche Auswahl an Kuchen (Danke an die Spender! ;-) ) sorgte für einen gelungenen Ausklang bevor es dem Bus wieder zurück nach Meitingen ging.Es war ein tolles Wochenende und die Skiabteilung freut sich schon auf das nächste Hüttenjugendlager!