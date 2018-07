Sommer, Sonne, … Skifahren ??

Die Kids der Rennmannschaft radelte bereits am Nachmittag mit 4 Übungsleitern nach Scherneck in den Kletterwald. Dort absolvierten die 15 Kinder mehrere Kletterpartien bis hin zum zweitschwierigsten Parcour. Am Lech radelte der Trupp nach 3 Stunden Kletterei wieder zurück, direkt zum Sommerfest.Dort hatten Anton Büchele und Georg Eberle bereits am Morgen das Spanferkel auf dem Grill drapiert und bis zum Abend Kohlen nachgelegt, eingepinselt und nach dem Rechten gesehen. So dass dann pünktlich zum Festbeginn alle 80 hungrigen Mäuler versorgt werden konnten mit leckerem zarten Fleisch und knackiger Kruste. Dazu gab es selbstgemachtes Salatbuffett und im Anschluss süße Nachspeisen und feine Kuchen.Damit das Winterfeeling nicht zu kurz kam, zeigte Wolfi Häusler einen tollen Film, mit Eindrücken von verschiedenen Ski- und Radeltouren aus Norwegen und Nepal.Ein rundum gelungener Sommerabend mit toller Stimmung, lauen Temperaturen und leckerem Essen. Schee wars!! Danke allen Helfern!!