Skigymnastik-Kinder des TSV Meitingen am Schülersportfest in Dasing 

Alle Kinder gingen in den Disziplinen 50 m Sprint, Weitsprung und Weitwurf an den Start.Zwei Kinder nahmen auch noch beim abschließenden 800 m Lauf teil.Die Kinder gingen mit vollem Einsatz und Konzentration bei den einzelnen Wettkämpfen an den Start und erzielten hervorragende Ergebnisse.Fast alle Kinder standen mindestens 1 mal auf dem Treppchen.Erfolgreichster Teilnehmer war Luca Kreisel mit einem ersten und zwei zweiten Plätzen.Name Altersklasse 50 m Weitsprung Weitwurf 800 mSattler Marie W 8 4 / 9,43 sec 3 / 2,93 m 3 / 14,5 m 5 / 3:28.01Kreisel Emilia W 8 2 / 9,10 sec 2 / 3,03 m 4 / 13,00 mReisner Hanna W 10 3 / 8,81 sec 5 / 2,90 m 4 / 18,50 mSattler Emily W 11 5 / 8,96 sec 4 / 3,30 m 1 / 25,5 mHenkelmann Luisa W 11 2 / 8,40 sec 2 / 3,57 m 3 / 20,00 mGropper Tobias M 8 8 / 10,02 sec 8 / 2,42,m 6 / 19,50 mSchwarz Rafael M 10 4 / 9,16 sec 6 / 3,10 m 3 / 21.50 mKreisel Luca M 11 1 / 7,90 sec 2 / 4,33 m 2 / 31,00 m