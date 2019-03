Skiabteilung des TSV Meitingen sahnt bei der Landkreismeisterschaft ab

Am Samstag, den 09.03.19 starteten 15 Meitinger Wintersportler vollerMotivation bei den Landkreismeisterschaften im Riesenslalom am Rastkopf in Berwang. Ausrichter der Veranstaltung war der TSV Gersthofen. Insgesamt gingen gut 120 Rennläufer an den Start. Bei griffigem Schnee und herrlichem Sonnenschein konnten die Meitinger viele Stockerlplätze ergattern. So kamen sie mit 2 dritten, 4 zweiten und sogar 3 ersten Plätzen stolz nach Hause. Emily und Jochen Sattler gelang es jeweils im 2. Durchgang unter die 20 schnellsten Damen/Herren zu kommen. Da war die Stimmung natürlich bei allen große klasse!