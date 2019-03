Sina und Samira - tolle Reitermädchen beim Reitverein Thierhaupten

Ehingen undaus Thierhaupten. Begonnen haben Sie neben vielen anderen Kleinen im Ponyprojekt „Kinder mit Pferden stark machen!“ schon als 3Jährige. Heute sind sie in die Förderstufe des Kaders Schwaben aufgenommen worden und werden vielversprechend weiterreiten.Sozusagen geboren im Pferdestall istdenn die Mama als Springreiterin und eine Tante in der Vielseitigkeit international erfolgreich zu haben, bedeutet von klein an Pferdeluft und Turnierluft geschnuppert zu haben. Sina bekam in der Ponygruppe des Reitverein Thierhaupten auf dem Shettypony „Jenny“ mit 3 Jahren ihre ersten spielerischen Unterrichtsstunden. In Mertingen hat Sina drei Jahre lang nebenbei voltigiert. Dann kam „Frosty“ der nette treue und geduldige Isländer, der ihr viel gelernt hat. Mit ihm hat sie ihren ersten Führzügelwettbewerb erlebt. Nebenbei geht sie in Ballettstunden, das Interesse für den Reitsport nahm bei ihr jedoch den ersten Rang ein. Vom Ballettunterricht kann sie jedoch die tänzerische Schulung der Körperhaltung und die Leichtigkeit bestimmt gut einbringen. „Tanzen mit den Pferden macht noch mehr Spaß!“ Sie ist begeistert im Alltag dabei und will auch mehr Turnierluft erleben. So bekam sie letztes Jahr ihre eigene Ponystute „Milky Way“. Mit ihr hat sie die Sichtungslehrgänge für die „absolviert und wurde in diese aufgenommen. Sie liebt ihr Pony, wie ein Mädchen in diesem Alter das nur turn kann. Aus dieser Liebe und ihrer Fröhlichkeit heraus wird Sina sicher noch viel Spaß mit ihrem Pony haben.Auchhat eine Mama als passionierte Reiterin, die ihr die Liebe zu Pferden in die Wiege gelegt hat und von der sie alle Unterstützung bekommt. Als 3jährige begann sie die kindliche Förderung in der Ponygruppe bei Hildegard Steiner auf Shetty Jenny. Mit viel Spiel und Vertrauen werden die Kleinkinder an das Thema Pferd herangeführt und später dann im Einzelunterricht weiter entwickelt. Mit sechs Jahren gewann Samira mit Jenny die Führzügelprüfung und wechselte auf das größere Pony Flippi. Auch hier freute sie sich über einen Sieg in der Führzügelklasse. Immer mehr zeigte sich ihr reitsportlicher Ehrgeiz, so dass Samira mit 8 Jahren ihr eigenes Pony „Dali“ bekam. Nach einem Sieg mit Dali in der Führzügelklasse und mit 9 Jahren Sieg im Reiterwettbewerb war klar, sie bleibt begeistert beim Reitsport. Dies bestätigte sich weiter in folgenden zahlreichen Reiter- und Springreiterwettbewerben, in E-Dressur- und E-Springprüfungen, aus denen sie platziert oder als Siegerin hervorging. Verschiedene Trainer und natürlich die Mama halfen ihr dabei. Im letzten Jahr legte sie erfolgreich den Basispass und das Reitabzeichen 5 ab und erreichte beim Sichtungslehrgang für diedie Aufnahme. Im März 2019 konnte sie bereits in einer A-Springen-Prüfung teilnehmen, die sie mit nur einem Fehler hinter sich brachte. Der Spaß am Hobby Reiten für Samira bei ihren wöchentlichen Trainerstunden, mit viel Spiel mit ihrem Pony Dali oder beim Ausreiten wird bei Samira groß geschrieben.Immer mehr glückliche Kinder und Jugendliche mit ihren Ponys gibt es auf dem Reiterhof und der Reitverein Thierhaupten freut sich, wenn sie Spaß und Freude in Gesellschaft und mit ihren Pferden erleben können.