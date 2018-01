Shingitai Ryu Iaido Prüfungen im Bushidokai am 18. Januar 2018

Die Iaidoschüler im Bushidokai wurden am 18. Januar 2018 während des Trainings von ihrem Sensei überrascht, da dieser von ihnen nun die gemäß Prüfungsprogramm vorgesehenen Formen in der entsprechenden Anzahl abverlangte.So konnte Wolfgang Wimmer am Ende allen Prüflingen zu deren nächsthöheren Grad in dieser Budokunst gratulieren.Rainer Marb zum Yondan (4. DAN)Bernd Hinträger zum Sandan (3. DAN)Stefan Schwarz zum Nidan (2. DAN)Carina Zimmermann und Lisa Gröger zum Ikkyu (1. KYU)Lukas Schaller zum Nikyu (2. KYU)