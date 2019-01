Schwäbisches Dressurreitertreffen in Thierhaupten am 23.02.2019

geben.Die Veranstaltungbeim Reit- und Fahrverein Thierhaupten/Ötz e.V., auf der Reitanlage Meir in Thierhaupten, Thierhauptener Str. 6, 86672 Thierhaupten stattfinden. Derst es gelungen einen namhaften Referenten zu gewinnen.Der aktive Turnierreiter, namhafter und internationale Richterwird das Themaaufgreifen.2004 gehörte Dr. Schüle zum Richterteam bei den Olympischen Spielen in Athen, 2006 bei den Weltmeisterschaften in Aachen, aber auch bei Europameisterschaften und Weltcup-Finals saß er am Richtertisch, um nur einige Höhepunkte seiner Laufbahn zu nennen. Als lange Zeit Vorsitzender der LK Bayern und Vizepräsident des Bayerischen Reit- und Fahrverbandes, sowie Mitglied im FEI-Dressur-Komitee und Leiter des Fachausschusses Dressur in der Deutschen Richtervereinigung wird er wertvolle Informationen aus Theorie und Praxisgeben können. Die Teilnahme ist kostenlos!an Michaela Beer, Tel. 08333-7387, Handy: 0171- 7782753Gesucht werden auch Reiter für den Praxisteil.Bitte ebenfalls bei M. Beer melden.