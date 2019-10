Schwäbische Vierkampfmeisterschaften 2019 in Markt Erkheim

Sieger Schwäbische Meisterschaft Vierkampf

Christine Drexel vom Kreisreiterverband Unterallgäu dankte Daniel Ostermayr, Beauftragter für den Fachbereich Vierkampf, der mit den sportlichen Leistungen aller Teilnehmer sehr zufrieden war, für seine jahrelange aktive Unterstützung dieses Sports. Wünschenswert wäre eine höhere Teilnahme in der Turnierklasse A.In der regulären Vierkampfwertung konnte im Bambinibereich Charolotte Fink aus Jettingen gewinnen, während im Junioren E-Bereich Lola Schorn vom Sportpferdezentrum Gut Buchenberg siegte. Bei den Junioren im A-Bereich siegte Emma Pfirmann aus Schwabmünchen vor Franziska Graf aus Erkheim.Im schwäbischen Bambini-Cup konnte die Schwabmünchner Vierkämpfer Jakob Köhler, Milena Sirch und Christin Hetzenecker die ersten drei Plätze belegen.Bei der Siegerehrung der schwäbischen Meisterschaft, die durch Daniel Ostermayr und Sabine Neumair vorgenommen wurde, konnte im E-Bereich Lola Schorn vor Isabel Reiter und Paula Brockmann siegen. In der höheren Vierkampf-Klasse A konnte sich Emma Pfirmann vor Anna Klein sich den ersten Platz sichern. Daniel Ostermayr lobte die Teilnehmer für die herausragenden Leistungen, da es vielen Teilnehmern gelungen war die 5000-er Punktemarke zu überschreiten. Denn diese Marke spricht für eine sehr hohe Sportlichkeit in allen 4 Disziplinen.Eine besondere Ausschreibung zum Ausprobieren gab es beim „Spaß-Cup in der Klasse E“. Hierbei bildeten ein Pferd-Reiter-Paar mit einem weiteren nicht reitenden Sportler eine Mannschaft. 50 Meter Schwimmen, 800 m Laufen, E-Dressur und E-Springen waren somit für diese Teilnehmer auf mehrere Schultern aufgeteilt. Somit erhöhte sich auch stark der männliche sportliche Anteil der Teilnehmer, die hervorragende Lauf- und Schwimmergebnisse liefern konnten, während ihre fast durchweg weibliche Gegenparts im Reiten gepunktet haben. . Zahlreiche Teilnehmer hatten somit die Möglichkeit sich auch in dieser Disziplin aktiv auszuprobieren. Vielleicht wurden sie motiviert im nächsten Jahr an den Meisterschaften teilzunehmen. Viola Bolkard und Jakob Graf konnten vor Verena Schmid und Franziska Graf, sowie Laura Harloff und Philipp klar siegen. Gerade für Ambros Graf und Diana Graf war es schön zu sehen, dass viele ehemalige aber auch eventuell neue Vierkämpfer so die Möglichkeit zur aktiven Teilnahme nutzten.Juliane Nägele und Hannah Rampp vergaben an Luise Pflanzer von der Spielvereinigung Langerringen den diesjährigen Fairplay-Preis. Luise Pflanzer konnte sich mit einer ausgeprägten Freundlichkeit gegenüber ihren Eltern, ihren Geschwistern und ihres sportlichen Partners namens „Novelist“ in jeglichen Prüfungssituationen diesen Preis verdienen.Der Reitvereinsvorsitzende Ambros Graf und Jugend- und Sportwartin Diana Graf freuten sich über gute faire Wettkämpfe, hervorragende aktive Helfer rund um die Turnierorganisation und über die Sportart „Vierkampf“, die gerne noch mehr aktive Teilnehmer finden darf.Schwimmen (50 m Freistil) wurde am Samstag im Hallenbad Kaufbeuren und Laufen anschließend ebenfalls in Kaufbeuren (800 m Bambini, 2000 m Junioren E und 3.000 m Junioren A) durchgeführt.Für Dressur und Springen wurde der Sonntag reserviert. Christine Drexel vom Kreisreiterverband Unterallgäu bedankte sich bei Daniel Ostermayr – Beauftragter des Reitverband Schwaben für den Fachbereich Vierkampf für seine jahrelange aktive Unterstützung dieser Disziplin.Die feierliche Siegerehrung wurde am Sonntag vorgenommen.Ein schönes sportliches und erfolgreiches Wochenende für Aktive und Besucher.1.Jakob Köhler /Moritz/ RFV Schwabmünchen2.Milena Sirch / Ryan /RFV Schwabmünchen3.Christin Hetzenecker / Moritz /RFV Schwabmünchen4.Laura Porath / Pelle /RFV Schwabmünchen5.Verena Hutner / Colynth / RV Horgau6.Mario Pflanzer / Dash / Spielvereinigung Langerringen7.Lina Feierabend / Jim Knopf /RFC Markt Erkheim8.Tessa Weber / Caluna / RFC Markt Erkheim9.Melissa Fritz / Queeny / RFC Markt Erkheim1. Lola Schorn / Pixielix / Sportpferdezentrum Gut Bucher2. Isabel Reiter / All Inclusive / Haflingerverein Fischen3. Paula Brockmann / Bellisara / RFV Schwabmünchen4. Lea Maier / Dolcino / RFV Schwabmünchen5. Luise Pflanzer / Novelist / Spielvereinigung Langerringen6. Ronald Pflanzer / Novelist / Spielvereinigung Langeringen7. Nele Galley / Thaddy / RFV Schwabmünchen1.Emma Pfizmann /Thaddy /RFV Schwabmünchen2.Anna Klein /Cassiopela /RFV Altusried