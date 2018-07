Schwäbische Ponymeisterschaften in Schwabmünchen

Die Prüfungen waren mit einer großen Anzahl und qualitativ hochwertigen Auswahl an Pony- und Jugendreitern besetzt. Die Freude, Begeisterung und der Ehrgeiz der Jugendlichen war bei sehr guter Stimmung unschwer zu erkennen. Dank der guten Stimmung, der freundlichen Atmosphäre und guten Zusammenarbeit zwischen den Verantwortlichen und dem VRF Schwaben war es auch dieses Jahr ein High Light für die jungen Aktiven geworden. Voller Stolz äußersten sich die Organisatoren über das „Ponyteam Schwaben“ nur positiv und freuten sich über das gelungene Wochenende.Fünf Prüfungen wie die Pony-E-Dressur, Pony-E-Springen und die Pony-E-Kombination, sowie die Pony-A-Dressur und Pony-A-Springen waren für die jungen Reitsportler im Wettbewerbs-Angebot. Das Finale des Schwäbischen Ponypreises, ein besonderes Event für die Nachwuchsreitsportler, findet im September im E + A - Springen und Dressur in Babenhausen statt. Ebenfalls mit drei Qualifikationen wird das Finale des A**+L Springen und Dressur (Bayern und Baden Württemberg) unter dem Schirmherrn Heinrich Liegel (Springen) und Patricia Bottania (Dressur) abgehalten. Der „Ponypool Schwaben, Varta Micro Group und BAYERNS PFERDE Championsclub“ hielten für die Sieger großzügig gespendete Preise bereit.Vor der feierlichen Meisterehrung konnte der Reitverband Schwaben weitere Kadernachberufungen durchführen. Es freuen sich in Pony 1-Dressur Jana Reichel, Annika Bamberg und Kristin Mertens. In Pony 1 Springen Katharina Hehle, in Pony 2 Dressur Juliane Kamenz und Edda Jaberg, sowie Pony 2 Springen Laura Demharter, Alina Schmiederer, Juliana Angerer und Emma Pfirmann.Außerdem freute sich über den 1. Platz im Fair-Play-Verfahren Anna Klein vom Reitverein Altusried. Hier wurden neben dem reiterlichen Können empathische Faktoren im Umgang mit dem Pferd gewertet.Bei strahlendem Sonnenschein genossen am Sonntagnachmittag die jungen Reitsportler die eindrucksvolle Siegerehrung. Stolz hielten sie Einmarsch mit ihren Pferden. Die Vertreter des VRF Schwaben vollzogen die Siegerehrung. Der Verbandsvorsitzende Dr. Max Stechele, der Ehrenvorsitzende Wulf-Dieter Mittelstrass, Jugendleiter Alfred Vogel, sowie Stellvertr. Verbandsjugendleiter Robert Schedel und die Ponybeauftragte Sylvia Maier überreichten Medaillen, Schleifen und Ehrenpreise. Eine rasante bunte Ehrenrunde der Reiter mit ihren Pferden beschloss am Sonntag die Ponymeisterschaften in Schwabmünchen.

Ergebnisse im Überblick :



E-Dressur



1. Lena Beck RSV Oberallgäu/Oberstdorf 95 Punkte2. Edda Jaberg RFG Oberreuthe/Ilingshof 95 Punkte3. Emma Pfirmann RFV Schwabmünchen 72 Punkte4. Sophia Haas RFV Bobingen 70 Punkte5. Luise Pflanzer SVT Langeringen 69 Punkte6. Lea Meier RFV Schwabmünchen 68 Punkte

E-Springen

1. Alina Schmiederer SV Holzheim 1947 90 Punkte2. Felicitas Dehm RV Augsburg-West 85 Punkte3. Lavinia Geiselmann 75 Punkte4. Annika Bamberg SVG Langeringen 74 Punkte5. Sebastian Honold RFV Memmingen 72 Punkte6. Emma Pfirmann RFV Schwabmünchen 68 Punkte

E-Kombination

1. Edda Jaberg RFG Oberreuthe/Ilingshof 90 Punkte2. Emma Pfirmann RFV Schwabmünchen 90 Punkte3. Lena Beck RSV Oberallgäu/Oberstdorf 86 Pkt.4. Magdalena Danner RV Augsburg West 74 Punkte5. Emilia Wilk 74 Punkte6. Luise Pflanzer SVT Langeringen 68 Punkte

A-Dressur

1. Jana Reichl LRFV Gennachtal 100 Punkte2. Kim Cronauer SG Mauerbach 85 Punkte3. Josephine Ruppert RFV Bad Wörishofen 74 Punkte4. Ronja Förster VR Zentrum Weicht 74 Punkte5. Franziska Graf RFC Markt Erkheim 73 Punkte6. Kristin Mertens RFV Füssen 70 PunkteA-Springen1. Theresa Albrecht RFC St. Georg Lützelburg 90 Punkte2. Laura Demharter SV Holzheim 1947 90 Punkte3. Giuliana Angerer SVG Langeringen 83 Punkte4. Leonie Laxhuber 74 Punkte5. Amelie Fischer RFV Schwabmünchen 62 Punkte6. Charlotte Haas RV L-Stkr.Dillingen 60 Punkte