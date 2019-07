Schwäbische Ponymeisterschaften 2019 in Schwabmünchen

Die Prüfungen waren mit einer großen Anzahl und qualitativ hochwertigen Auswahl an Pony- und Jugendreitern besetzt. Die Freude, Begeisterung und der Ehrgeiz der Jugendlichen war bei sehr guter Stimmung unschwer zu erkennen. Dank der freundlichen Atmosphäre und guten Zusammenarbeit zwischen den Verantwortlichen und dem VRF Schwaben, war es auch dieses Jahr ein großes High Light für die jungen Aktiven geworden. Voller Stolz äußersten sich Vorstand Sport-ausbildung Brigitte Nowak über das „Ponyteam Schwaben“ nur positiv und freute sich über das gelungene Wochenende. Ihr Dank ging an alle Ehrenamtlichen, besonders an den Reitverein Schwabmünchen und an zahlreiche Unterstützer.Den Besuchern wurde guter Reitsport geboten, die Ponyreiter standen den Großen in nichts nach. Es war spannend bis zum letzten Reiterpaar und die Ergebnisse waren teilweise sehr knapp. Fünf Prüfungen wie die Pony-E-Dressur, Pony-E-Springen und die Pony-E-Kombination, sowie die Pony-A-Dressur und Pony-A-Springen waren für die jungen Reitsportler im Wettbewerbs-Angebot. Das Finale des Schwäbischen Ponypreises, ein besonderes Event für die Nachwuchsreitsportler, findet vom 06.-08.09.2019 in Babenhausen statt. Bei strahlendem Sonnenschein genossen am Sonntagnachmittag die jungen Reitsportler dann am Ende die Siegerehrung, beeindruckend der Einmarsch mit ihren Pferden.Die Vertreter des VRF Schwaben vollzogen die Siegerehrung. Der Verbandsvorsitzende Hugo Enz, der Ehrenvorsitzende Wulf-Dieter Mittelstrass, Verbands-Jugendleiter Bernd Miller, sowie Fachbeirat Thomas Bamberg überreichten Medaillen, Schleifen und Ehrenpreise. Die Moderation übernahm Brigitte Nowak. Eine rasante bunte Ehrenrunde der Reiter mit ihren Pferden beschloss am Sonntag die diesjährigen Ponymeisterschaften in Schwabmünchen.:- Punkte1. Sophia Haas RFV Bobingen 882. Charlene Pichler RFV Memmingen 803. Mia Sechtenbeck RFZV Babenhausen 721. Samira Meir RFV Thierhaupten 952. Lola Schorn SportpferdezentrumGut Buchenhof 883. Lena Beck RSV Oberallgäu-Oberstdorf 771. Samira Meir RFV Thierhaupten 14,02. Lena Beck RSV Oberallgäu-Oberstdorf 13,93. Lola Schorn Sportpferdezentrum 13,8Gut Buchenhof1. Edda Jaberg RFG Oberreuthe/Ilingshof 852. Annika Bamberg SVG Langeringen Abt.Reiten 843. Nicola Miller RV Augsburg-West 831. Alina Schmiederer RC RH Zoltingen 861. Charlotte Haas RVL-u.Stkr.Dillingen 863. Nicola Miller RV Augsburg-West 85