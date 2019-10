Schach Sportverein Thierhaupten

Am 05.10.2019 trat die 2. Schachmannschaft Thierhaupten zum zweiten Saisonspiel gegen die Schachfreunde Augsburg an und konnte erneut einen Sieg einfahren. Die Punkte zum 3-1 Erfolg holten Samuel Davies, Willibald Herb und Alfred Fitz.Nachdem auch das erste Spiel gegen Lechhausen mit 3,5-0,5 gewonnen wurde (Siege: Anton Schmid, Willibald Herb, Alfred Fitz, Remis: Martin Fendt), steht Thierhaupten 2 nun mit 4 Punkten an der Tabellenspitze der diesjährigen Kreisklasse B.(Script Bastian Schleicher)