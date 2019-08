Saisonrück-/ausblick 2019/2020 der Schachabteilung des Sportverein Thierhaupten

Zur neuen Saison werden sich nun wieder die Schachveteranen Hans Regler, Martin Regele und auch Josef Lösch verstärkt an den Schachbrettern messen. Durch diese Verstärkungen sollte es sportlich wieder aufwärts gehen und diederum Mannschaftsführer Josef Herb, kann nur derheißen. Günstig könnte sich der Spielplan für die erste Mannschaft entwickeln, da man die vermutlich härteste Konkurrenz aus Haunstetten und von den Schachfreunden erst zu Saisonende bespielen muss. Zu diesem Zeitpunkt könnte sich bereits der ein oder andere Spieler der Mitbewerber, in den oberen Mannschaften festgespielt haben und stünde den jeweiligen Gegnern nicht mehr zur Verfügung.Auch diewelcheverweilt, profitiert deutlich von den Verstärkungen. So wird man die in der letzten Saison enge Personaldecke nun deutlich entlasten und dort den ein oder anderen „ersten“ Mannschaftsspieler positionieren können.Ein besonderesist dasausgerichtet wird. In diesem Vorbereitungsturnier ist Thierhaupten der Gastgeber für die Schachmannschaften aus Gersthofen, Wertingen und Zusamspringer. Hier gilt es den neu gewonnen Optimismus an den Schachbrettern erstmalig unter Beweis zu stellen. und falls möglich mit einem Heimsieg im „Vierstädteturnier“ in die neue Saison zu starten.(Script von Dominic Brugger SVT)