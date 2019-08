Reitabzeichen beim Reitverein Thierhaupten

unter der Leitung von Bereiterin Ulrike Schmid, mit anschließenderan.Die Richter Doris Gehring und Andreas Huth werden die Prüfung abnehmen. Nach bestandener Prüfung händigt die Prüfungskommission, im Auftrag der FN eine Urkunde und das Abzeichen aus. An der Prüfung zum „Reitabzeichen 10“ dürfen alle Teilnehmer ohne Altersbeschränkung teilnehmen, die den vorgeschriebenen Vorbereitungslehrgang besucht haben. (Trainings-Termine: 03./05./06./12./13./18./19.10.2019)Die Anforderungen sind Grundwissen und praktischer Umgang mit dem Pferd, Pferdepflege, Versorgen des Pferdes/Ponys nach der Arbeit, Mithilfe beim Zäumen und Satteln, Bodenarbeit, Ansprechen und Annähern an das Pferd, Führen und Halten an einem vorgegebenen Punkt, Anbinden, Sicherheit im Stall. Dieser Kurs ist auch für alle Pferdefreunde interessant, die hin und wieder für Pferde sorgen.(Übrigens wer sich am 20.10. als Vereinsmitglied beim Reitverein Thierhaupten anmeldet, kann sich die Aufnahmegebühr sparen!)E-Mail: hildegard-steiner@t-online.deMobil/WhatsApp: 0177-2130370