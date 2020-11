﻿Neue Trikots dank M-net Sportverein SV Erlingen spielt im neuen Dress

München / Erlingen / Biberbach - Der Sportverein SV Erlingen freut sich über einen kompletten Trikotsatz aus der neuesten Nike-Kollektion. Die hochwertige Ausrüstung wurde vom regionalen Telefon- und Internetanbieter M-net komplett kostenlos zur Verfügung gestellt. Das Unternehmen unterstützt im Rahmen der Aktion "Mein Trikot-Sponsor"

aktiv den Breitensport in der Region und hat in den vergangenen fünf Jahren bereits über 500 Sportvereine mit neuer Sportkleidung ausgestattet.

Das Trainerteam Trieb/Baumann freut sich über die neuen Trikots für ihre Mannschaft und sagt: "Dank M-net können wir unsere Vereinskasse schonen und trotzdem in einem Spitzen-Outfit auflaufen. Das motiviert auch meine Spieler. Bei uns stehen der Spaß am Spiel und der Teamgeist an erster Stelle, trotzdem gehört eine professionelle Ausrüstung einfachdazu. So können wir uns ganz und gar auf unser Spiel konzentrieren."Schon seit Jahren unterstützt M-net lokale Sportvereine in und um Bayern und subventioniert individuell gestaltbare Trikotsätze. Mit ein wenig Eigeninitiative, wie im Fall des Sportverein SV Erlingen, gibt es die neuen Trikotsätze von hochwertigen Marken wie Nike oder Hummel sogar völlig kostenlos. In der Regel besteht ein komplettes Trikot-Set aus15 Spieler- und einem Torwarttrikot - Hosen und Stutzen inklusive."Mit unserem Engagement möchten wir gezielt Mannschaften aus dem Jugend- und dem unteren Amateurbereichunterstützen. Oft sind gerade hier die Gelder knapp. Ein verlässlicher und aktiver Partner wie M-net kann dann mit einer Aktion wie dem Trikot-Sponsoring vor Ort am meisten bewegen", erklärt Philipp Waldherr, Manager für Markenmanagement und Sponsoring bei M-net. Der regionale Telekommunikationsanbieter macht sich aber nicht nur für den Breiten- und Amateuersport stark, M-net bietet im Rahmen seiner sozialen Engagements auchSicherheitsschulungen fürs Internet an. Bei "Sicher durchs Netz" klären professionelle Medienpädagogen über den verantwortungsvollen Umgang mit dem Internet auf und geben Tipps zum sicheren Surfen. Das Programm gibt es für Schulklassen, und inzwischen auch für Erwachsenengruppen. "Mit unseren Internet-Angeboten sind wir für die Menschen vor Ort da, und das gleiche gilt auch für unsere Trikotaktion und unsere Schulungen. Genau hier liegt der Unterschied: Wir machen das Netz menschlich", sagt Herr Waldherr. Mehr Informationen zu "Mein Trikot-Sponsor", "Sicher durchs Netz" und die weiteren Engagements von M-net unternwww.m-net-engagiert-sich.de.