Näher am richtigen Longieren

Die "DIE DEUTSCHE REITERLICHE VEREINIGUNG E:V:" - Pferd und Mensch pmladen gemeinsam mit dem Bayerischen Reit- und Fahrverband alle Interessierten zum PM-Seminar ein.Datum:  Uhrzeit:  Ort:     Reitanlage Meir - Thierhauptener Str. 6, 86672 ThierhauptenReferent:  Hanno Vreden2 LerneinheitenTeilnehmerbeitrag: PM 20 € - Nicht-PM 30 €Kinder bis 12 Jahre/PM bis 18 Jahre kostenfreiOb bei der Vorbereitung auf das Anreiten, beim Erlernen neuer Lektionen oder zur allgemeinen Verbesserung der Durchlässigkeit - die Arbeit mit der Longe und Doppellonge ist eine gute Ergänzung in der Ausbildung des Pferdes.zeigt in diesem PM-Seminar, worauf es dabei ankommt. Beginnend mit der Ausrüstung von Pferd und Longenführer, sowie der richtigen Verschnallung und Handhabung der Longe, erläutert er die Grundlagen der Arbeit mit der einfachen, sowie mit der Doppellonge. Anhand verschiedener Pferde wird der Ausbildungsweg von der Gewöhnung des Pferdes an die Longe über die lösende Arbeit bis zu schweren Lektionen an der Doppellonge demonstriert, dabei geht Hanno Vreden auch auf die einzelnen Punkte der Ausbildungsskala und deren Umsetzung an der Longe ein.Online unter: www.pferd-aktuell.de/shopE-Mail: seminare@fn-dokr.de