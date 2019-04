Meitinger B-Mädels sind Vizemeister in der bayrischen Handball-Bezirksoberliga

Mit diesem Erfolg hatte sich die Mannschaft für die bayrische Meisterschaft in der BOL qualifiziert, die am vergangenen Wochenende in Meitingen ausgetragen wurde. Die Meister aus allen Bezirken trafen aufeinander und es entwickelten sich äußerst spannende Spiele. Da mussten die Meitingerinnen alle Register ziehen, überzeugten durch ihr schnelles Spiel, saubere Pässe und beste Abwehrarbeit, auch auf ihre Torfrau war immer Verlass. Jeder kleinste Fehler der Gegner wurde mit einem schnellen Konter bestraft. Mit zwei Unentschieden und zwei Siegen erreichte die Mannschaft einen tollen 2. Platz hinter den Mädchen des HSV Bergtheim, die den Meistertitel holten. Die Meitinger Fans boten eine lautstarke Kulisse und unterstützten die Mannschaft während des ganzen Turniers.Da die Mannschaft in der nächsten Saison ein 2. Jahr in der B-Jugend spielen darf, wundert es nicht, dass sie für die Qualifikation zur Landesliga angemeldet wurde. Eine weitere erfolgreiche Saison sollte ziemlich sicher sein.