Leichtathletik Kreismeisterschaften in Neusäß

Beim Weitsprung gelang es allen unseren vier Starterinnen des TSV Meitingen, sich für das Finale der Besten 8 Springer einer jeder Altersklasse zu qualifizieren. Cosma Mahler sprang mit persönlicher Bestleistung von 4,32 Meter Platz 2 in W14, ganz knapp vor Ihrer Schwester Leja Mahler, die mit 4,31 Meter Platz 3 belegte. Luca Henze erreichte Platz 7.Außerdem sprang Emily Sattler W15, mit einer Weite von 4,40 Meter im letzten Versuch, auf Platz 3.Beim unmittelbar anschließenden Hochsprung zeigten die jungen Damen erneut, dass sie gut in Form sind. Obwohl, durch die fehlende Hochsprungmatte, nur ein sehr eingeschränktes Training in der Halle möglich war, ging der Titel der Kreismeisterin in der Klasse W14 mit übersprungenen 1,44 Meter an Leja Mahler. Herzlichen Glückwunsch!Cosma Mahler belegte Rang 4 und Luca Henze Platz 7Emily Sattler verpasste mit dem ebenfalls übersprungenen 1,44 Meter in der AK W15 ganz knapp den Kreismeistertitel und belegte Platz 2 im Hochsprung.In den AK W12 gingen Laura Schuster (Sprint / Sprung) und Anna Happach (Sprung / Ballwurf) an den Start. Laura Schuster erreichte Platz 7 im Weitsprung mit persönlicher BestleistungHerzlichen Glückwunsch allen teilnehmende Sportler!!!!