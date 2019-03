Jubiläums-Schülerhallenturnier beim Sportverein Thierhaupten

Am Wochenende 16./17. März wurden anlässlich des 40. Schüler-Hallenturniers des SV Thierhaupten, in der Halle der Schulturnhalle Thierhaupten, tolle Begegnungen mit viel Power geboten. Die Jugendleiter Wolfgang Wittmann und Martin Wiedemann mit ihrem Team organisierten und betreuten die Veranstaltung.Wie jedes Jahr herrschte reges Treiben an diesem Wochenende in der Schulturnhalle, wo Kinder und Jugendliche ihrem Hobby Fußball nachgingen und Besucher die begeisterten Nachwuchskicker anfeuern konnten. Umliegende Sportvereine – 31 Mannschaften waren angemeldet und hatten die Gelegenheit, ihr Können zu messen genutzt.Der Samstag war für die Jüngsten G-Jugend morgens, anschließend mittags die F2-Jugend und zum Ende die F1-Jugend vorgesehen. Am Sonntag spielte die E2-Jugend bis zum Mittag und am Nachmittag die E1-Jugend um den Sieg. Begeistert und kämpferisch versuchten alle ihr Bestes zu geben, wobei auch so manche Eltern fiebernd am Hallenrand agierten. Jede Spielerin und Spieler bekam eine Medaille.Bei der G- / F2 und F1-Jugend wurde das Turnier im Fair Play Modus gespielt.Die Mannschaften der G-Jugend kamen vom TSV Herbertshofen, SV Münster, TSV Rain, TSV Schwaben Augsburg und SV Thierhaupten. Bei der F2-Jugend spielte DJK Augsburg-West, TSV Ellgau, TSV Herbertshofen, SV Thierhaupten und Spvgg Altisheim-Leitheim. Bei der F1-Jugend trat an SV Herbertshofen, SV Thierhaupten 1, DJK Augsburg-West, SG Baar-Holzheim, TSV Aindling und SV Thierhaupten 2.Auch der Sonntag war ein toller Fußballtag. Am Sonntag wurde morgens das E2 und anschließend E1-Schüler-Turnier ausgetragen.Als Sieger beim E2-Turnier trat das Team des TSV Rain als Gewinner mit 15 Pkt. hervor, gefolgt vom TSV Gersthofen (12 Pkt), Auf dem dritten Platz lag der TSV Ellgau, 4. TSV Herbertshofen, 5. SV Thierhaupten, 6. DJK Augburg-Hochzoll.Bei der E1-Jugend gewann ebenfalls der TSV Rain mit 12 Punkten, zweitplatziert der SV Thierhaupten, 3. SV Münster, 4. TSV Aindling, 5. SV Thierhaupten Mädchen.Bilder F1-Jugend