Iaidolehrgang im Bushidokai Meitingen 31. Juli 2021

Im Shingitai Ryu Iaido gilt es 4 Sätze zu meistern, mit jeweils bis zu 15 Formen. Für dieses Seminar hatte sich der Leiter den - für die meisten komplett neuen und sehr anspruchsvollen - 3. Satz, Ashigaru-no-Kata Oku Iai, ausgesucht, bestehend aus 12 Formen. Die Bezeichnung Oku Iai wurde den Teilnehmern schnell verständlich, stellten doch die einzelnen Bewegungen in der detailgetreuen und richten Ausführung die Teilnehmer vor so manches Problem. Aber keine unlösbaren, hatten sie doch mit dem Referenten, sowie seinen beiden Meisterschülern, Stefan Schwarz und Lisa Gröger, immer eine Hilfe zur Seite.Die vielen Online-Trainings, zum Teil "Privattrainings" unter So Shihan Wimmer hatten sich bei einigen der Teilnehmer ausgezahlt bzw. konnte hier der Grundstock auch dafür gelegt werden, daß diese in "Heimarbeit" sich fleißig übten und so, nach zum Teil 2 Jahren, sich den Anforderungen der nächsthöheren Stufe, dem Grüngurt, stellen konnten. In jeweils guten Einzelleistungen konnte am Ende des Seminares So Shihan Wimmer die jeweiligen Urkunden an Robert Schötz, Julia Schießl und Anne-Marie Kienzle überreichen.Nach einem gefühlt langen und lehrreichen "Tag", unterbrochen von den geforderten Lüftungspausen, der den Teilnehmern ein hohes Maß an Aufmerksamkeit und Konzentration abverlangte, traf man sich noch zum Ausklang in den Herzog-Tassilo Stuben in Thierhaupten und tauschte sich hier im gegenseitigen Gespräch aus - verbunden mit dem Wunsch, sich sobald als möglich wieder zu treffen und zu trainieren.