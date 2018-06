Holen Sie sich 1m² SVT-Soccerfeld beim Sportverein Thierhaupten

Nun ist es soweit! Der Bau geht seinem Ende zu. Um die Finanzierung für den Sportverein Thierhaupten zu erleichtern,Die Spende für 1 m² beläuft sich auf 50 €. Sie erhalten im Gegenzug ein grünes Standardfeld. Sind Sie bereit 100 € oder mehr zu spenden erhalten Sie ein rotes Premiumfeld. Es gibt max. 450 Felder zu vergeben. Jeder Spender kann max. 1 Feld symbolisch erwerben. Nach Eingang Ihrer Spende erhalten Sie eine Spendenbescheinigung samt Orginal-Soccerfeld-cm² mit erworbener Nummer. Weitere Vorteile namentliche Nennung auf Schautafel am Vereinsgelände nach Abschluss der Maßnahme, tolle Verbundenheit/Identifikation mit dem SVT/Soccerfeld und der Region.Das mit Herzblut gut gepflegte Fußballgelände in Thierhaupten wird in Kürze um eine Attraktion reicher werden und die kickenden Kinder und Jugendlichen des SVT und der ganzen Region werden sich freuen.bei Marcus Gottwald,E-Mail: sponsorenwart@svthierhaupten.de,Tel. 08271-4219567, 0172-8254720 wenden.„Verwendungszweck: „Spende SVT-Soccerfeld“,