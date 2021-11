Handballer*innen blicken zurück auf das Jahr 2021…

Leonie Hecht und Larissa Wolf legten ihre Ämter als 1. und 2. Abteilungsleiterinnen nieder. Vielen Dank an dieser Stelle für euer Engagement und euren Einsatz für die Abteilung. An der Spitze der Meitinger Handballabteilung stehen nun Laura Nowak als 1. Abteilungsleiterin und Lisa Allmann als ihre Stellvertreterin. In seinem Amt als Schiedsrichterobmann wurde Georg Weber erneut bestätigt. Die Jugendleitung mit Moritz Nowak als ersten Jugendleiter und Max Kruchten als dessen Stellvertreter bleibt ebenfalls bestehen. Im Amt des ersten und zweiten Kassiers wurden Ramona Stegmeir und Clara Weixler neu gewählt. Zudem wurden Emma Riemensperger und Luisa Beck als Schriftführerinnen gewählt. Das junge Abteilungsteam mit alten und neuen Gesichtern freut sich nun auf die Saison 2021/2022.Alle Ämter im Überblick:1. Abteilungsleiterin: Laura Nowak2. Abteilungsleiterin: Lisa Allmann1. Kassier: Ramona Stegmeir2. Kassier: Clara WeixlerSpielleiter: Sophie DicsöfiVereinsschiedsrichterobmann: Georg WeberSchriftführerinnen: Emma Riemensperger, Luisa Beck1. Webmaster: Christian Schönberger2. Webmaster: Markus Weber1. Jugendleiter: Moritz Nowak2. Jugendleiter: Max KruchtenBewirtungsmanager: Simon KellerVeranstaltungsbeauftragte: Elisabeth KuchenbaurZuständige für Öffentlichkeitsarbeit: Florentina HechtSponsoring und Marketing: Nicolas Schleicher, Dominik LudlDer Ball darf wieder geworfen werfen. Gott sei Dank dürfen auch die Amateurhandballer endlich wieder in den Spielbetrieb starten. Nach einem mehr oder weniger Komplettausfall der Saison 2020/2021 sind alle Sportler, Funktionäre und Zuschauer in gespannter Erwartung auf die kommende Spielzeit. Die Meitinger Herren betreten absolutes Neuland. Noch nie hat eine Männermannschaft in der BOL gespielt. Noch nie hatte man eine Spielpause von knapp 18 Monaten, noch nie eine so kurze Vorbereitungsphase auf die neue Saison. Der einzig positive Faktor, allen anderen Mannschaften, Trainern und Spielern geht es genauso. Das Saisonziel Klassenerhalt wird sicher sehr schwer werden, aber wir möchten die Chance beim Schopf packen, wenn sich die Möglichkeit bietet. Wir sind mit den Mannschaften TSV Schwabmünchen, TSV Bobingen, TSV Aichach, VfL Günzburg II, TSV Göggingen und dem TSV Friedberg II in der Staffel A. Nach einer Hin- und Rückrunde spielen die ersten drei Mannschaften den Aufsteiger aus sechs Mannschaften aus. Die restlichen sieben Mannschaften spielen gegen den Abstieg in die Bezirksliga. Nach vier Niederlagen in vier Spielen stehen die Meitinger Herren bis jetzt auf dem 6. Tabellenplatz von 7.Auch die Meitinger Damen fieberten dem Saisonstart 2021/2022 entgegen. Die Vorfreude endlich wieder trainieren zu können wurde allerdings durch den überraschenden Rücktritt des Trainers Holger Winselmann getrübt. An dieser Stelle möchte sich die Damenmannschaft nochmals herzlich bei Holger für die Unterstützung und die tolle Zeit in unserer ersten Saison in der Bezirksoberliga bedanken. Deswegen musste erst einmal ein Trainer für die Meitingerinnen gefunden werden. Glücklicherweise konnte eine interne Lösung gefunden werden und Nicolas Schleicher übernahm das Coaching der jungen Damenmannschaft. In der Hinrunde konnten sich die Meitinger Damen bis jetzt einen Sieg gegen den VSC Donauwörth und ein Unentschieden gegen den TSV Friedberg erspielen. Nach sieben Spielen stehen sie nun mit 3:11 Punkten auf dem 7. Tabellenplatz von 10. Trotz der sieben Niederlagen ist das Potential da und die Erfahrungen, die man von Spiel zu Spiel sammelt, extrem wertvoll. Wenn man von schweren Verletzungen verschont bleibt und weiterhin so zusammen trainieren kann ist die Mannschaft sicherlich noch für die ein oder andere positive Überraschung gut in dieser Saison.